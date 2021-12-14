Тимошенко рассказала об «историческом» антирекорде Украины

Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения. Об этом 13 декабря заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», — сказала она в ходе выступления в Верховной раде.

Она также отметила, что искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции, которая, по ее словам, непосильна для людей.

«На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», — подчеркнула Тимошенко.

23 ноября эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк заявил о неплатежеспособности Украины. Он отметил, что количество желающих купить украинские ценные бумаги тоже уменьшается, несмотря на то, что Киев решил увеличить проценты по облигациям.

21 октября Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 3,1% с 3,8% и в 2022 году — до 3,8% с 4%. Отмечалось, что неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей вместе с последствиями логистических проблем в мире будут сдерживать темпы восстановления экономики в следующем году.

7 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в стране совокупный государственный долг превышает $90 млрд и кабмин работает над его реструктуризацией. Он подчеркнул, что, согласно принятой стратегии, правительство собирается увеличить внутренние заимствования с одновременным сокращением внешнего долга.

15 сентября кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду проект госбюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% ВВП. Тогда Шмыгаль сообщал, что в проекте бюджета закреплен «рекордный за 10 лет рост ВВП в 3,8%».