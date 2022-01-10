Автоюрист разъяснил условия для уголовного наказания за нарушение ПДД

Автоюрист Лев Воропаев рассказал, при каких условиях водителям будет грозить уголовное наказание.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 10 января, специалист пояснил, что раньше за повторное злостное нарушение ПДД было предусмотрено только лишение прав сроком на один год. В случае новых нарушений эта процедура могла продолжаться бесконечно.

Теперь привлечь водителя к уголовной ответственности можно только в случае третьего подобного нарушения, и выявить его должен сотрудник ГИБДД. За первое нарушение назначается штраф, оно может быть зафиксировано при помощи камеры видеофиксации. Второе также должно быть выявлено сотрудником ГИБДД. За него назначается лишение прав на один год.

«Если кто-то за повторное нарушение был лишен прав на один год, и по истечении года либо в период лишения он садится за руль и выезжает на встречную полосу движения или превышает скорость более чем на 60 км/ч и это выявляет сотрудник ГИБДД, то он может быть подвержен уголовной ответственности», — рассказал автоюрист.

Кроме того, к уголовной ответственности могут привлечь водителей, имевших нарушения, связанные с выездом на встречную полосу или превышением скорости более чем на 60 км/ч, до вступления в силу закона, пишет сайт kp.ru.

Ранее в этот день член Общественной палаты РФ, вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов высказал мнение, что закон об ужесточении наказания для лихачей будет работать точечно. По его словам, «нарушения, которые фиксируются автоматическими камерами, под этот закон не подходят», поскольку штраф выписывается автоматически на автомобиль.

Он добавил, что в данном законе речь идет только про случаи, когда инспектор ДПС на дороге поймает водителя за превышение скорости, «но это будет меньше тысячной процента, кто хотя бы раз попался, а если говорить про повторные нарушения, то это будут совсем единичные случаи», пишет РИАМО.

Ранее 10 января в РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности за регулярные нарушения правил дорожного движения. К ним относятся выезд на встречную полосу или превышение скорости бо лее чем на 60 км/ч, отмечает телеканал «Звезда».

Наказание предусматривает штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты за период от двух до трех лет, пишет НСН. Вместе с тем максимальное наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

В некоторых случаях рецидивистам назначат обязательные работы на срок до 480 часов, а также принудительные работы, сообщает телеканал «360».

Соответствующий закон 22 декабря в III, окончательном чтении приняла Госдума. Спустя два дня его одобрил Совет Федерации. Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы РФ.