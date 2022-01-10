В Совфеде оценили инициативу снизить НДФЛ для малообеспеченных россиян

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в понедельник, 10 января, прокомментировала «Известиям» предложение снизить ставку подоходного налога (НДФЛ) для малообеспеченных россиян вплоть до 0%.

По ее мнению, понижение процентной ставки на НДФЛ для указанной категории граждан может привести к тому, что некоторые работодатели, вместо того чтобы предоставить своим сотрудникам возможность увеличить доход и улучшить свое благосостояние или укрепить финансовое положение многодетных семьей, предпочтут сделать своих работников «малоимущими».

«Поэтому здесь важно продолжить работу по разработке дополнительных мер господдержки и госпрограмм, которые позволят малообеспеченным людям прийти к самостоятельному повышению своего дохода», — заключила она.

Ранее в этот же день председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ставку НДФЛ для малообеспеченных россиян необходимо снижать вплоть до 0% для тех, кто получает зарплату до 25 тыс. рублей.

Он пояснил, что работа по изменению подхода к этому налогу для богатых и малообеспеченных ведется в Госдуме. Депутат отметил, что необходимо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало.

Парламентарий также напомнил, что Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц.

Накануне депутат Госдумы Михаил Щапов предложил поднять ставку НДФЛ до 25% при доходе свыше 10 млн рублей в год и до 40–50% для сверхдоходов. При этом, по словам депутата, для тех, кто получает МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5% или до нуля.