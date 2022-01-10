Депутат Нилов предложил снизить НДФЛ для россиян с зарплатой до 25 тыс. рублей

Ставку подоходного налога (НДФЛ) для малообеспеченных россиян необходимо снижать вплоть до 0%. Об этом в понедельник, 10 января, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он пояснил, что работа по изменению подхода к НДФЛ для богатых и малообеспеченных ведется в Госдуме.

«Вносился целый набор законопроектов разных субъектов законодательной власти. Фракция ЛДПР предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения — чем больше получаешь, тем больше платишь. Подобные законопроекты, и не один, были уже рассмотрены и отклонены. Правительство не поддерживало. <...> Но мы продолжим в этом направлении двигаться», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Депутат отметил, что необходимо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало.

«Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тыс. рублей. Здесь нужно комплексно подойти. Мы уже начали, но надо дальше в этом направлении двигаться», — пояснил Нилов.

Парламентарий также напомнил, что Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц.

Днем ранее депутат Госдумы Михаил Щапов предложил поднять ставку НДФЛ до 25% при доходе свыше 10 млн рублей в год и до 40–50% для сверхдоходов. При этом, по словам депутата, для тех, кто получает МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5% или до нуля.

1 января 2021 года вступил в силу закон о повышении НДФЛ для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Так называемый налог для богатых составил 15%. Для всех остальных НДФЛ остался на уровне 13%. Тогда же вступил в силу закон о налогообложении процентов граждан по банковским вкладам, превышающим 1 млн рублей. С этой инициативой выступил 25 марта 2020 года президент России Владимир Путин.