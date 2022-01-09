Прямой эфир
Мир
МВД сообщило о стабилизации ситуации во всех регионах Казахстана
Общество
В России за сутки зарегистрировали 16 246 новых случаев COVID-19
Мир
Минторг указал на бесперебойные поставки продуктов в Казахстане
Мир
В Казахстане отменили 29 авиарейсов на фоне массовых беспорядков
Мир
Путин примет участие в видеоконференции лидеров стран ОДКБ 10 января
Мир
Более 5 тыс. человек задержали в Казахстане из-за беспорядков
Мир
Первые три самолета с гражданами России вылетели в РФ из Алма-Аты
Мир
В МИДе сообщили об отсутствии оптимизма в преддверии переговоров с США
Общество
Россиянам напомнили о праве сохранить часть суммы с взыскания банков
Мир
Ущерб бизнесу в Казахстане от беспорядков превысил $212 млн

Депутат Госдумы предложил забирать у богатых до половины дохода

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При доходе свыше десяти миллионов рублей в год ставку подоходного налога (НДФЛ) следует поднять до 25 процентов, а для сверхприбыли — до 40-50 процентов. Об этом 9 января заявил депутат Госдумы Михаил Щапов.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. При этом для тех, кто получает МРОТ (минимальный размер оплаты труда — Ред.) и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля. Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряженность», — цитирует его URA.RU.

Ранее, 1 января 2021 года, вступил в силу закон о повышении НДФЛ для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Так называемый налог для богатых составил 15%. Для всех остальных НДФЛ остался на уровне 13%. Тогда же вступил в силу закон о налогообложении процентов граждан по банковским вкладам, превышающим 1 млн рублей. С этой инициативой выступил 25 марта 2020 года президент России Владимир Путин.

До этого, 7 июня 2018 года, глава государства заявил, что переход к прогрессивной шкале налогообложения нецелесообразен. По его словам, «фискальный результат почти нулевой, а шума много, и ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно».

Вторая часть Налогового кодекса РФ, которая установила плоскую шкалу НДФЛ — 13%, вступила в силу в России с 1 января 2001 года. Отмечалось, что она поспособствует исчезновению «черных» зарплат, и люди даже с большими доходами будут декларировать их целиком.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021