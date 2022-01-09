Депутат Госдумы предложил забирать у богатых до половины дохода

При доходе свыше десяти миллионов рублей в год ставку подоходного налога (НДФЛ) следует поднять до 25 процентов, а для сверхприбыли — до 40-50 процентов. Об этом 9 января заявил депутат Госдумы Михаил Щапов.

«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. При этом для тех, кто получает МРОТ (минимальный размер оплаты труда — Ред.) и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля. Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряженность», — цитирует его URA.RU.

Ранее, 1 января 2021 года, вступил в силу закон о повышении НДФЛ для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Так называемый налог для богатых составил 15%. Для всех остальных НДФЛ остался на уровне 13%. Тогда же вступил в силу закон о налогообложении процентов граждан по банковским вкладам, превышающим 1 млн рублей. С этой инициативой выступил 25 марта 2020 года президент России Владимир Путин.

До этого, 7 июня 2018 года, глава государства заявил, что переход к прогрессивной шкале налогообложения нецелесообразен. По его словам, «фискальный результат почти нулевой, а шума много, и ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно».

Вторая часть Налогового кодекса РФ, которая установила плоскую шкалу НДФЛ — 13%, вступила в силу в России с 1 января 2001 года. Отмечалось, что она поспособствует исчезновению «черных» зарплат, и люди даже с большими доходами будут декларировать их целиком.