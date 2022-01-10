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В РСА опровергли информацию о резком росте стоимости ОСАГО

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Информация о резком росте стоимости обязательного автострахования ОСАГО в регионах, которая распространяется некоторыми СМИ, не соответствует действительности. Об этом 10 декабря сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

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Новое указание Центрального банка России о тарифах на ОСАГО вступило в силу с 9 января. В нем в том числе массово снижены территориальные коэффициенты. Так, из 262 территориальных коэффициентов по ОСАГО для автомобилей снижены 143 коэффициента, 45 коэффициентов остались без изменений. Снижение коснулось практически всех крупных населенных пунктов.

Так, в частности, коэффициенты снижены в Москве (с 1,9 до 1,8), Санкт-Петербурге (с 1,72, до 1,64), Московской области (с 1,63 до 1,56), Ленинградской области (с 1,27 до 1,24), Казани (с 1,9 до 1,8), Нижнем Новгороде (с 1,72 до 1,64), Екатеринбурге (с 1,72 до 1,64), Омске (с 1,54 до 1,48), Ростове-на-Дону (с 1,72 до 1,64), Красноярске (с 1,72 до 1,64), Перми (с 1,9 до 1,8), Самаре (с 1,54 до 1,48) и Волгограде (с 1,27 до 1,24).

В РСА пояснили, что повышение территориального коэффициента коснулось в первую очередь небольших населенных пунктов, которые относятся к регионам, наиболее подверженным рискам страхового мошенничества в ОСАГО. В частности, территориальные коэффициенты по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц выросли в Республике Ингушетия (в Назрани — с 0,64 до 0,76, в Малгобеке — с 0,82 до 0,88, в прочих населенных пунктах — с 0,64 до 0,76), в Республике Дагестан (в Махачкале, Дербенте, Каспийске, Буйнакске, Хасавюрте — с 0,73 до 0,9, в прочих населенных пунктах — с 0,64 до 0,84), в Чеченской Республике (с 0,64 до 0,76).

Согласно новой системе расчета стоимости обязательного автострахования ОСАГО, цена страхового полиса будет определяться поведением водителя на дороге.

Для легковых автомобилей физлиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10% (от 2224 до 5980 рублей). От этой суммы страховщики смогут рассчитывать базовый тариф.

Для общественного транспорта этот показатель составит 4,9%, а для остальных категорий транспортных средств — 30%.

При этом нормы, касающиеся коэффициента бонус-малус (скидка за безаварийную езду), вступят в силу 1 апреля 2022 года. Этот тариф увеличивается с 2,45 до 3,92.

Глава дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев в беседе с «Известиями» отметил, что расширение тарифного коридора позволит формировать более справедливые цены, при этом отметив необходимость полной либерализации тарифов, чтобы каждая компания получила возможность формировать тарифы, исходя из собственной статистики.

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