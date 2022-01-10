Москвичей предупредили об оттепели на неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о предстоящей оттепели.

Как рассказала специалист «Известиям» в понедельник, 10 января, сейчас Москва находится в зоне атмосферного фронта. За ночь в городе выпало около 4 мм осадков, а за сутки высота снежного покрова увеличилась на 5 см. Так, на ВДНХ она составляет 32 см.

«В течение дня будет идти снег. Мы рассчитываем, что сегодня выпадет 2-4 мм. Высота сугробов будет около 35-26 см, это выше нормы, но это не рекордные сугробы. Снег продолжится, наиболее интенсивным он будет на юге и юго-западе Москвы», — отметила Позднякова.

В течение недели высота снежного покрова будет увеличиваться — снегопад начнется с вечера 13 января и будет продолжаться до конца 14 января. За это время выпадет значимое количество снега.

«Погода будет значительно теплее, но эффективная температура будет ниже, чем реальная. Не исключено, что 14 января температура в Москве будет превышать отметку нуля [градусов], то есть можно ожидать легкую оттепель», — заключила Позднякова.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что обильный снегопад перед рабочей неделей в Москве может вызвать транспортный коллапс. По его словам, снегопады обусловлены перемещением теплых, насыщенных влагой воздушных масс с юга, востока Средиземного моря, из Малой Азии и с Ближнего Востока.

В воскресенье в Москве и Подмосковье начался обещанный синоптиками сильный снегопад. Осадки прошли на востоке и северо-востоке столицы, а также на северо-западе в районе Сходни и Зеленограда. Снег шел и в центре города, в частности, на Тверском бульваре.