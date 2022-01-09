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Сильный снегопад начался в Московском регионе

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Обещанный синоптиками на вечер воскресенья, 9 января, сильный снегопад в Москве и Подмосковье начался.

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Осадки отмечаются на востоке и северо-востоке мегаполиса, а также на северо-западе в районе Сходни и Зеленограда. Снег идет и в центре города, в частности на Тверском бульваре.

Ранее, 8 января, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жителей столичного региона ждет снежный финал новогодних каникул. Сильные и непрерывные снегопады нагрянут в период с 18 часов 9 января до 6 часов 10 января, когда видимость время от времени будет ухудшаться до 1–3 км, отметил метеоролог.

За день до этого правительство Москвы предупредило жителей столицы о наступлении морозов в ближайшие дни. При этом на следующей неделе температура воздуха днем опустится до –15 градусов, а ночью — до –20.

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