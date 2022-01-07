В Москву в ближайшие дни нагрянут морозы

Жителей Москвы предупредили о наступлении морозов в ближайшие дни. Об этом сообщили 7 января на официальном портале мэра и правительства города.

«В ближайшие дни в столице ожидается облачность, местами будет идти небольшой снег. 8 января температура воздуха составит пять — семь градусов мороза. Ночью синоптики прогнозируют до минус 11 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Такая же погода ожидается в воскресенье и понедельник, 9 и 10 января. В среду, 19 января, столбики термометров опустятся еще ниже — днем до минус 15 градусов, а ночью — до минус 20.

Также синоптики рассказали о погоде в Москве на 7 января. Днем температура воздуха составит минус 3-5 градусов, а ночью ожидается понижение температуры до минус 11. В течение дня будет идти небольшой снег, а на улицах образуется гололедица.

6 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежный покров в столице увеличился почти до 30 сантиметров после сильного шестичасового снегопада, обрушившегося на город в прошедшую среду.