Москвичей предупредили о сильных снегопадах в ближайшие дни

Жителей столичного региона ждет снежный финал новогодних каникул, в ночь на 10 января в Москве пройдут сильные снегопады. Об этом в субботу, 8 января, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отметил специалист, в последний выходной день прогнозируется резкое ухудшение погоды.

«В Москве снежное ненастье ожидается во второй половине дня, ближе к вечеру. Небольшой снег начнется после полудня, скорее всего с 15 часов, но самые сильные и непрерывные снегопады пройдут в период с 18 часов 9 января до 6 часов 10 января, когда видимость время от времени будет ухудшаться до 1-3 км — именно в этот период коммунальным службам необходимо быть в полной готовности к уборке снега, а также наиболее вероятны сбои в авиационном сообщении и сложная дорожная обстановка», — написал синоптик в своем Instagram.

В связи с этим Тишковец порекомендовал автомобилистам спланировать возвращение в столичный регион до середины воскресного дня. Вечером и в ночь на понедельник сложные метеоусловия и сумерки повысят риск ДТП, предупредил он.

По прогнозам метеоролога, в общей сложности за сутки с 9 на 10 января ожидается до 8-13 мм осадков или 25-30% месячной нормы, что близко к суточному рекорду 1960 года (10,2 мм).

«В результате стихии сугробы в столице вырастут с 28 до 33-36 см, что на 10 см больше нормы. На дорогах образуются снежные заносы и накаты. За первую декаду января, с опережением климатического графика, выпадет чуть более половины месячной нормы осадков», — добавил эксперт.

7 января правительство Москвы предупредило жителей столицы о наступлении морозов в ближайшие дни. Так, на следующей неделе температура воздуха днем опустится до –15 градусов, а ночью — до –20.