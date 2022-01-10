Прямой эфир
Экономика
НРА оценило среднегодовую инфляцию в 2022 году в 6%
Мир
Четыре блокпоста установили на въезде в казахстанский Атырау
Экономика
Девелоперам хотят упростить доступ к кредитам
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о коллапсе из-за снегопада
Общество
В КоАП хотят внести штрафы за нарушение тишины
Мир
В Казахстане проведут масштабное расследование причин беспорядков
Мир
Два метра Великой Китайской стены обрушились из-за землетрясения
Общество
Нижний Новгород передал титул новогодней столицы России Новосибирску
Спорт
Российский гонщик столкнулся с итальянцем на седьмом этапе «Дакара»
Общество
Москвичей предупредили о рекордных за последние 80 лет сугробах
Сюжет:

Вильфанд предупредил москвичей о коллапсе из-за снегопада

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обильный снегопад перед рабочей неделей в Москве может вызвать транспортный коллапс на дорогах столицы. Об этом 9 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По расчетам, высота снежного покрова за сутки увеличится на 10–15 сантиметров. Это очень много для Москвы, даже три–четыре сантиметра вызывают коллапс», — приводит его слова РЕН ТВ.

По словам синоптика, снегопад, начавшийся в воскресенье, продолжится до полудня следующего дня, во второй половине понедельника интенсивность снегопада уменьшится.

Вильфанд рассказал, что обильные осадки обусловлены перемещением теплых, насыщенных влагой воздушных масс с юга, востока Средиземного моря, из Малой Азии и с Ближнего Востока.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Встречаясь с холодным воздухом умеренных широт, формируется хорошо выраженный фронтальный раздел, который обусловливает обильные осадки», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

Кроме того, он отметил, что столичный регион ожидает не сильный ветер, порывы достигнут до 12 м/с.

Ранее в воскресенье ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что понедельник ознаменуется для Москвы непрерывными снегопадами с общим количеством осадков до 9–14 миллиметров, это треть месячной нормы.

Сугробы в столице вырастут до 8 см, такой уровень будет отмечаться в Москве впервые за 80 лет, добавил синоптик.

В этот же день в Москве и Подмосковье начался обещанный синоптиками сильный снегопад. Осадки прошли на востоке и северо-востоке мегаполиса, а также на северо-западе в районе Сходни и Зеленограда. Снег шел и в центре города, в частности, на Тверском бульваре.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021