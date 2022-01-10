Вильфанд предупредил москвичей о коллапсе из-за снегопада

Обильный снегопад перед рабочей неделей в Москве может вызвать транспортный коллапс на дорогах столицы. Об этом 9 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По расчетам, высота снежного покрова за сутки увеличится на 10–15 сантиметров. Это очень много для Москвы, даже три–четыре сантиметра вызывают коллапс», — приводит его слова РЕН ТВ.

По словам синоптика, снегопад, начавшийся в воскресенье, продолжится до полудня следующего дня, во второй половине понедельника интенсивность снегопада уменьшится.

Вильфанд рассказал, что обильные осадки обусловлены перемещением теплых, насыщенных влагой воздушных масс с юга, востока Средиземного моря, из Малой Азии и с Ближнего Востока.

«Встречаясь с холодным воздухом умеренных широт, формируется хорошо выраженный фронтальный раздел, который обусловливает обильные осадки», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

Кроме того, он отметил, что столичный регион ожидает не сильный ветер, порывы достигнут до 12 м/с.

Ранее в воскресенье ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что понедельник ознаменуется для Москвы непрерывными снегопадами с общим количеством осадков до 9–14 миллиметров, это треть месячной нормы.

Сугробы в столице вырастут до 8 см, такой уровень будет отмечаться в Москве впервые за 80 лет, добавил синоптик.

В этот же день в Москве и Подмосковье начался обещанный синоптиками сильный снегопад. Осадки прошли на востоке и северо-востоке мегаполиса, а также на северо-западе в районе Сходни и Зеленограда. Снег шел и в центре города, в частности, на Тверском бульваре.