Москвичей предупредили о рекордных за последние 80 лет сугробах

Жителей столичного региона к концу следующей недели ждут полуметровые сугробы, которых в середине января не было со времен битвы за Москву в 1942 году. Об этом 9 января рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящую неделю зима в Центральной России разыграется не на шутку. Понедельник ознаменуется непрерывными снегопадами с общим количеством осадков до 9–14 миллиметров, что составляет треть месячной нормы, а значит, может быть побит суточный рекорд осадков для 10 января, который держался с 1960 года — 10,2 миллиметра. <...>В результате сугробы вырастут на восемь сантиметров — в Москве с 27 до 35 сантиметров. На дорогах — снежные заносы и накаты. Температура воздуха ночью минус пять–семь, днем минус три–пять», — сообщил он в своем Instagram.

Во вторник и среду осадки ослабеют, высота снежного покрова достигнет 38–40 сантиметров. При этом к середине недели ожидается похолодание, ночью столбики термометров понизятся до минус 13–18, днем будет не выше минус 8–13. Однако к концу рабочей недели снегопад вновь усилится, в результате чего сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты, что почти вдвое больше положенной нормы, отметил эксперт.

«Последний раз в это время года так сильно Москву заносило снегом 80 лет назад — в январе 1942 года, когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 сантиметров», — подчеркнул Тишковец.

Вместе с тем в конце недели ожидается резкое потепление. Так, температура воздуха приблизится к нулевой отметке, указал специалист. По его словам, в выходные столбики термометров вновь начнут опускаться: ночью до минус трех–восьми, после полудня температура составит до минус шести.

«В общем, за семь суток, с воскресенья до воскресенья, на Москву может обрушиться почти весь январский объема снега — 37–42 миллиметра осадков, а за неделю сугробы прибавят столько, сколько обычно формируется в течение половины зимы. Ожидаемые колоссальные объемы снега могут привести к снеговалу — падению деревьев под тяжестью снега, а также к критическим нагрузкам на кровлю крыш. Кроме того, вероятны сбои в наземном и авиационном сообщениях», — предупредил метеоролог.

Ранее в этот день в Москве и Подмосковье начался обещанный синоптиками сильный снегопад. Осадки прошли на востоке и северо-востоке мегаполиса, а также на северо-западе в районе Сходни и Зеленограда. Снег шел и в центре города, в частности, на Тверском бульваре.