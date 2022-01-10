В России вступил в силу закон о наказании до трех лет колонии за превышение скорости

В России в понедельник, 10 января, вступил в силу закон о введении уголовной ответственности для водителей, лишенных водительских удостоверений и не раз подвергавшихся административному наказанию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет об агрессивном вождении: превышении скорости от 60 и более км/ч, выезде на встречную полосу или на трамвайные пути.

Штраф за агрессивное вождение предусмотрен от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет. Максимальное наказание — три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Правила не распространяются на случаи, когда правонарушение зафиксировали дорожные камеры.

Закон об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД 22 декабря в окончательном чтении приняла Госдума. Спустя два дня его одобрил Совет Федерации. Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ об этом 30 декабря.

В тот же день руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев отметил, что водители, выезжая на встречную полосу на большой скорости, рискуют не только своей жизнью, но и жизнями других участников дорожного движения. По его словам, к закону он относится положительно.