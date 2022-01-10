Москвичей предупредили о 35-сантиметровых сугробах к вечеру понедельника

В понедельник, 10 января, сугробы в Москве вырастут до 35 сантиметров. Об этом рассказал на своей странице в Instagram ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода в Москве 10 января: снегопад (выпадет 5–8 мм осадков), видимость 1–2 км, сугробы вырастут до 35 см», — отметил специалист.

По его словам, за последние 12 часов в столице зафиксировано 4 мм осадков, а в Подмосковье — до 11 мм. Это составляет 25% месячной нормы, добавил Тишковец.

В настоящее время в мегаполисе столбики термометров показывают минус 6,6 градуса, в течение дня погода не изменится. Наиболее сильные снегопады пройдут утром и вечером, на дорогах ожидаются снежные заносы, заключил он.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что обильный снегопад перед рабочей неделей в Москве может вызвать транспортный коллапс. По его словам, снегопады обусловлены перемещением теплых, насыщенных влагой воздушных масс с юга, востока Средиземного моря, из Малой Азии и с Ближнего Востока.

В воскресенье в Москве и Подмосковье начался обещанный синоптиками сильный снегопад. Осадки прошли на востоке и северо-востоке столицы, а также на северо-западе в районе Сходни и Зеленограда. Снег шел и в центре города, в частности, на Тверском бульваре.