Россиянам перечислили способы избавиться от «новогодних» килограммов

Чтобы сбросить вес, набранный за время выходных дней, достаточно больше двигаться, рассказала в интервью радио Sputnik ведущая фитнес-рубрики на телеканале «Пятница», диетолог, фитнес-тренер Арина Панкова.

По ее словам, активность наилучшим образом помогает сбросить вес.

«Это могут быть пешие прогулки, пробежки, особенно хорошо пошагать по сугробам, чтобы было какое-то препятствие, чтобы справиться с этими сугробами. В лесу можно забраться на холм, горку. Скандинавская ходьба тоже отлично подойдет», — сказала она.

Тренер посоветовала привнести в повседневную жизнь любую зимнюю активность, будь то катание на лыжах, сноуборде или коньках.

Переходить к более подвижному образу жизни нужно постепенно, так как резкая потеря веса может навредить здоровью, уточнила эксперт.

«Никаких резких движений делать не надо, важно начинать плавно. Заниматься можно ежедневно, но не больше часа в день. Всё зависит от возможностей человека», — отметила фитнес-тренер.

Желательно, чтобы физическая активность присутствовала в жизни постоянно, а не резкими скачками перед праздниками или после них, заключила диетолог.

16 ноября врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что утренняя зарядка поможет сохранить работоспособность в период холодов. По ее словам, в холода снижается физическая активность.