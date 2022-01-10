Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 января

Облачная погода, сильный снег и местами метель ожидаются в столице в понедельник, 10 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от –6 до –4 градусов, ночью похолодает до –8.

Синоптики предупреждают о заносах на дорогах и гололедице.

Ветер в понедельник будет иметь северо-восточное направление, скорость 7–12 м/с.

Атмосферное давление составит 747–749 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что обильный снегопад перед рабочей неделей в Москве может вызвать транспортный коллапс на дорогах столицы.

9 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что понедельник ознаменуется для Москвы непрерывными снегопадами с общим количеством осадков до 9–14 миллиметров, это треть месячной нормы.

Сугробы в столице вырастут до 8 см, такой уровень будет отмечаться в Москве впервые за 80 лет, добавил синоптик.