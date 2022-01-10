Число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 60 млн

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 60 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По его данным на 01:30 мск 10 января, в США коронавирусом заразились 60 062 077 человек, из этого числа скончались 837 504 заболевших.

Ранее, 2 января, сообщалось, что в Соединенных Штатах массово отменяют рейсы из-за вспышек COVID-19 среди членов экипажа. Пассажиры вынуждены ждать в аэропортах по несколько часов.

31 декабря телеканал CNN передавал, что в отделениях реанимации американских больниц заняты более 78% коек, из них 22% приходится на пациентов с COVID-19. Ранее такого не наблюдалось даже в пиковые показатели предыдущих волн ковида, подчеркнули в министерстве здравоохранения и социальных служб страны.

Кроме того, самого высокого уровня за всю пандемию достигла детская госпитализация. В среднем за неделю в больницу поступали 378 детей с COVID-19 в сутки.

Рекордные с начала пандемии показатели заражения COVID-19 за сутки были зафиксированы в США 28 декабря. Тогда за неделю среднее число новых суточных случаев коронавирусной инфекции составило 254 496.