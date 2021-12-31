В минздраве США заявили о заполненности отделений реанимации на 78%

В отделениях реанимации больниц США заняты более 78% коек, из них 22% приходится на пациентов с COVID-19. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные министерства здравоохранения и социальных служб страны.

«Ранее такого не наблюдалось, даже в пиковые показатели предыдущих волн ковида. То, что мы переживаем сейчас, полностью поглощает реанимационные отделения», — отметил в эфире телеканала глава отделения медицины катастроф больницы Университета Джорджа Вашингтона доктор Джеймс Филлипс.

Кроме того, самого высокого уровня за всю пандемию достигла детская госпитализация. В среднем за неделю в больницу поступали 378 детей с COVID-19 в сутки.

Всего на стационарном лечение в Соединенных Штатах в настоящее время находятся 579 тыс. человек (77,25% от коечного фонда страны), из них 90,7 тыс. были госпитализированы с коронавирусной инфекцией.

В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии число заболевших достигло уже 54,3 млн, умерли свыше 824 тыс. человек. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.

Ранее рекордные с начала пандемии показатели заражения COVID-19 за сутки были зафиксированы в США 28 декабря. Тогда за неделю среднее число новых суточных случаев коронавирусной инфекции составило 254 496.