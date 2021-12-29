Скорость распространения COVID-19 в США достигла максимума за пандемию

Рекордные показатели с начала пандемии заражения COVID-19 в сутки зафиксированы в Соединенных Штатах. Об это во вторник, 28 декабря, сообщило CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что за последние семь дней среднее число новых суточных случаев коронавирусной инфекции составило 254 496. Таким образом были превышены показатели января 2021 года, когда в среднем на протяжении недели в США фиксировались 251 989 случаев за 24 часа.

Специалисты объясняют такой рост заболеваемости распространением «Омикрон»-штамма. По словам эксперта из Брауновского университета (штат Род-Айленд) Ашиша Джа, «январь будет очень тяжелым месяцем».

«Стоит готовиться к тому, что в январе коронавирусом заразится множество людей», — заметил он, указав, что особенно уязвимыми к вирусу станут люди, которые до сих пор не вакцинировались.

В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число заболевших достигло уже 53,1 млн, умерли 820,4 тыс. человек. При этом за последние четыре недели заразились свыше 4,35 млн человек, умерли более 38,5 тыс. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.

В тот же день во Франции также зафиксировали самый высокий для страны суточный показатель заболеваемости коронавирусом с начала пандемии. За 24 часа выявлено более 179 тыс. новых случаев инфицирования. Накануне глава правительства Жан Кастекс отметил, что хотя бы одну дозу вакцины получил 91% французов, а всего полную схему вакцинации прошли более 50 млн человек из 67 млн населения страны.