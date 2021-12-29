Прямой эфир
Мир
Два человека погибли в результате взрыва в больнице на Украине
Мир
Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности Украины
Общество
В Москве подготовили 62 площадки для запуска фейерверков в новогоднюю ночь
Экономика
Сборы страховщиков в 2022 году могут превысить 1,9 трлн рублей
Политика
Захарова рассказала о политкампании против Telegram в ФРГ
Мир
Глава МИД Великобритании и генсек НАТО обсудили ситуацию на Украине
Мир
Порошенко обвинил Зеленского в политическом преследовании из-за ненависти
Мир
Байден не исключил возможности встретиться с Путиным в январе
Мир
Госдеп США упрекнул Иран в затягивании переговоров по СВПД
Мир
Взрыв прогремел у аэропорта города Атак на юге Йемена
Сюжет:

Скорость распространения COVID-19 в США достигла максимума за пандемию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рекордные показатели с начала пандемии заражения COVID-19 в сутки зафиксированы в Соединенных Штатах. Об это во вторник, 28 декабря, сообщило CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Омикронный номер: «Спутник V» способен остановить новый штамм
Об эффективности российской вакцины Владимир Путин рассказал на неформальном саммите СНГ

Отмечается, что за последние семь дней среднее число новых суточных случаев коронавирусной инфекции составило 254 496. Таким образом были превышены показатели января 2021 года, когда в среднем на протяжении недели в США фиксировались 251 989 случаев за 24 часа.

Специалисты объясняют такой рост заболеваемости распространением «Омикрон»-штамма. По словам эксперта из Брауновского университета (штат Род-Айленд) Ашиша Джа, «январь будет очень тяжелым месяцем».

«Стоит готовиться к тому, что в январе коронавирусом заразится множество людей», — заметил он, указав, что особенно уязвимыми к вирусу станут люди, которые до сих пор не вакцинировались.

В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число заболевших достигло уже 53,1 млн, умерли 820,4 тыс. человек. При этом за последние четыре недели заразились свыше 4,35 млн человек, умерли более 38,5 тыс. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.

В тот же день во Франции также зафиксировали самый высокий для страны суточный показатель заболеваемости коронавирусом с начала пандемии. За 24 часа выявлено более 179 тыс. новых случаев инфицирования. Накануне глава правительства Жан Кастекс отметил, что хотя бы одну дозу вакцины получил 91% французов, а всего полную схему вакцинации прошли более 50 млн человек из 67 млн населения страны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021