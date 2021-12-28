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Во Франции зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса

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Во Франции зафиксировали самый высокий для страны суточный показатель заболеваемости коронавирусом с начала пандемии. За 24 часа выявлено более 179 тыс. новых случаев инфицирования. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает санитарно-медицинское агентство Santé publique France.

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Накануне глава правительства Жан Кастекс заявил, что жители Франции устали от продолжающейся уже два года пандемии коронавируса.

По его словам, это похоже на фильм, который никак не кончается.

При этом он отметил, что хотя бы одну дозу вакцины получил 91% французов, а всего полную схему вакцинации прошли более 50 млн человек из 67 млн населения страны.

22 декабря представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что ситуация с COVID-19 во Франции критическая. По его словам, страна находится в начале волны распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», передает RT.

28 декабря в Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 129 471 человека, пишет REGNUM. В этот же день в британском минздраве сообщили, что с 30 ноября в стране на фоне распространения нового штамма COVID-19 «Омикрон» введут ношение масок в магазинах и других учреждениях, а также в общественном транспорте.

26 декабря стало известно, что на сегодняшний момент в 184 странах мира сделали более 8,95 млрд прививок от коронавируса. На каждые 100 человек приходится около 116 доз, сообщается на сайте kp.ru. В среднем ежедневно в мире делают более 43,4 млн прививок от COVID-19.

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