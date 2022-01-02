Американские авиакомпании отменяют рейсы из-за вспышек COVID-19

В США массово отменяют рейсы из-за вспышек COVID-19. Участились случаи заражения среди членов экипажа, передает телеканал «Известия». Пассажиры вынуждены ждать в аэропортах по несколько часов.

«Здесь нет условий для ожидания, негде поесть, мы находимся здесь уже долго».

С 24 декабря было отменено более 12 тыс. рейсов в США. Еще одной причиной задержки и отмены рейсов стала непогода, снег завалил Чикаго.

«Пока ждем 30 минут. Надеюсь, не придется здесь ночевать», — рассказала Сильвия Робинсон.

Более 800 рейсов отменили в аэропорту О’Хара. Нелетная погода в Денвере и Детройте. Шторм и снегопад движутся к северо-востоку Штатов.

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