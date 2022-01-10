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В КоАП хотят внести штрафы за нарушение тишины

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В КоАП предлагают внести штрафы за нарушение тишины и покоя ночью. По информации «Известий», такой законопроект направили на заключение в правительство депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике.

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Документом предлагается дополнить главу 20 кодекса новой статьей об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Законодательством ряда субъектов установлен запрет, а также административная ответственность за совершение указанных правонарушений.

«Однако процесс привлечения к ответственности с участием не только органов внутренних дел (полиции), но и иных должностных лиц довольно сложен и слишком растянут по времени», — уточняется в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

В связи с этим глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предлагает ввести в КоАП административные штрафы за это нарушение: для граждан — от 2,5 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс., для юрлиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства, законопроект направлен в органы исполнительной власти для экспертной проработки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Спокойнее ночи: в КоАП хотят внести штрафы за нарушение тишины

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