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В Сочи загорелись крыши двух жилых домов

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Кровля сразу двух жилых домов загорелась в Сочи на улице Калужской. Об этом 9 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«По прибытии к месту первых подразделений установлено, что происходит горение кровли двух жилых домов на площади 250 кв. м. На тушение пожара подано четыре ствола «Дельта», создано четыре звена газодымозащитной службы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, первые подразделения прибыли в 16:34 (совпадает с московским. — Ред.), а в 17:09 возгорание было уже локализовано.

«В 17:30 пожар ликвидирован», — говорится в релизе.

В региональном МЧС отметили, что пострадавших при пожаре не было.

Ранее, 31 декабря, сообщалось о пожаре в заброшенном здании в Сочи на улице Первомайской. В Сети появилась видеозапись с места происшествия, на которой видно, что горела крыша дома.

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