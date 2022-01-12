«Я сделал силовой прием, и у него как раз появился момент подраться»

Молодой защитник Сергей Телегин в нынешнем хоккейном сезоне — один из лучших в своем амплуа. Он играет в первой паре родного челябинского «Трактора», неожиданно лидирующего в регулярном чемпионате КХЛ за семь матчей до его окончания. А в конце прошлого года 21-летний хоккеист дважды вызывался в сборную России на этапы Евротура. В ноябре он играл за нее на Кубке Карьяла в наполовину молодежном составе под руководством главного тренера молодежной сборной Сергея Зубова, а в декабре выходил на лед за основу под началом Алексея Жамнова, чей штаб и состав через несколько недель повезет Россию на Олимпиаду в Пекин.

В интервью «Известиям» Телегин поделился мнением о своих шансах поехать в столицу Китая, лидерстве «Трактора» и февральской драке со своим звездным однофамильцем Иваном Телегиным.

«Я не из тех, кто будет оценивать свои личные качества»

— За счет чего ваш клуб лидирует в регулярном чемпионате?

— Просто стараемся на каждый матч настраиваться как на последний. Мы не следим за таблицей. Просто выходим и играем. Каждый следующий матч — самый важный.

— То есть для вас вообще не принципиально, с какого места выходить, на кого попадать?

— Вообще про таблицу не знаю. Не смотрю в нее.

— Подскажу: у вас первое место, преимущество в одно очко над «Металлургом», но у него матч в запасе.

— Классно, хорошо. (Смеется.) Как факт. Ладно.

— В чем лично вы прибавили за этот сезон? За счет чего вам довелось на два этапа евротура съездить со сборной?

— Я не из тех, кто будет оценивать свои личные качества. Знаю, в чем мне нужно прибавлять. А дальше не могу сказать. Мне нужно еще прибавлять и прибавлять в каждой игре.

— В чем?

— Во всем. Во всех качествах. Как в оборонительных, так и в атакующих действиях.

— Вы еще пару лет назад были игроком молодежной сборной, в ноябре ездили на Кубок Карьяла, где были 25-летние Александр Елесин с Даниилом Вовченко, ваши ровесники вроде Дмитрия Воронкова, но в основном совсем молодежь. Вы в том составе себя ощущали взрослым или молодым?

— Средне как-то. Больше относил себя к тем, кто старается выполнять тренерские задания. Помогал некоторым ребятам, много общались с тем же самым Владимиром Грудининым из ЦСКА. Моментами помогал, моментами мне помогали.

— Вы с такими легендами по амплуа работали: сначала Сергей Зубов в ноябре, потом Сергей Гончар на декабрьском Кубке «Первого канала». Что для себя почерпнули от них?

— Да, можно сказать, всё. Всё, что они говорили, всё почерпывал. Определенного выделить не могу, потому что кто-то еще будет почерпывать. (Улыбается.) Для меня это был очень такой особенный опыт, который я должен использовать дальше.

— Говорят, еще перед КПК и во время него Владимир Малахов активно подключался к работе.

— Да, подсказывал, очень много подсказывал. Там каждый тренер много подсказывал: и на «Первом канале», и на Карьяле. Это очень помогало.

— После декабрьского этапа ощущаете себя кандидатом на поездку на Олимпиаду?

— Я не знаю. Я готовлюсь постепенно, от игры к игре просто. Следующая игра самая важная. Если дадут шанс, буду стараться. Конечно, это мечта — попасть на Олимпиаду. Но я как-то… Не знаю, я готовлюсь к следующей игре, на своем участке работы.

— Следите за ситуацией в КХЛ с переносами матчей из-за массовых положительных тестов в некоторых командах? Нет опасения, что сейчас будут большие проблемы из-за коллапса с календарем, возможной остановки чемпионата?

— Да не особо. Я скорее слежу за здоровьем своим. А остальное — как скажут, так и буду действовать.

«Тренер помогает не надевать корону»

— Два года назад вы были в обойме молодежной сборной России Валерия Брагина и Игоря Ларионова. Есть понимание, почему в последний момент не попали в окончательный состав на чемпионат мира в Остраве?

— У меня есть понимание. Я знаю, почему не попал. И это только моя вина. Я тогда был безответственным. Не то что безответственным, просто я из-за своих личных сил туда не попал. После этого свое отношение ко всему поменял.

— Какие-то конфликты были?

— Нет-нет-нет. Просто недостаточно было всего — и техники, и катания, и игрового мышления. Я думаю, в этом причина.

— Кто был ключевой фигурой в том штабе молодежной сборной — Брагин или Ларионов?

— Они оба были ключевыми фигурами. Я совсем чуть-чуть поработал при Ларионове. Но в то время, что был в сборной, они с Брагиным оба подсказывали, помогали. Очень хороший получился штаб.

— Чем крут главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин?

— Всем. Он знает, как подбодрить, как сказать вовремя. Есть какие проблемы — помогает. Помогает не надевать корону, так сказать, спуститься с небес. Очень сильный тренер во всем.

— Вы не так давно продлили контракт с «Трактором» до 2024 года. Получили от клуба то, чего ждали?

— Ну там же были переговоры. Естественно, я отталкивался больше не от того, что я хочу. Тут как «Трактор» скажет, так и будет. Конечно, мое желание — провести еще как можно больше времени в своем родном клубе. Поэтому пришли к соглашению.

— Вы не задрафтованы в НХЛ. Но когда-нибудь какие-нибудь контакты были с кем-то из Северной Америки?

— Вообще нет.

— В ту сторону посматриваете в отдаленной перспектив?

— Когда заканчивается сезон, посматриваю, какие у меня перспективы. Сейчас у меня сезон. Нет времени. Готовлюсь к играм. Тренируюсь. В межсезонье отвлекаюсь, думаю о перспективах. Но проходит месяц, и уже начинается подготовка к сезону. А сейчас еще у меня есть контракт с «Трактором». Так что всему свое время.

— В феврале прошлого года во время матча с ЦСКА вы подрались с Иваном Телегиным.

— Я там сделал силовой прием… Неприятный. И у него как раз появился момент подраться. Я думаю, он вступился за партнера, и всё. Обычная драка, ничего такого. Просто забавно. (Улыбается.)

— Вы как-то с ним после этого контактировали? Перешучивались на эту тему?

— Ну так, отшутились разочек на скамейке штрафников. И всё. Ничего особенного. Обычная драка. Забавно было и всё.

— Часто ли вас спрашивают, не братья ли вы с Иваном, не родственники ли?

— Меня лично нет, не было такого. Хотя разочек, может, спрашивали. Кто-то из болельщиков в Челябинске. Но больше не было такого.

— У вас есть какой-то персональный кумир среди защитников?

— Нет определенных личностей. Просто смотрю НХЛ и почерпываю для себя некоторые нюансы.

— На что может рассчитывать сейчас «Трактор» в плей-офф и зависит ли это от первого или второго места в таблице регулярного чемпионата и исхода борьбы с «Металлургом»?

— Я бы сказал, что не зависит от таблицы. Идет подготовка к плей-офф, понятное дело. Но сейчас такое время, что самая важная игра — следующая. Не думаю, что мы сейчас можем говорить, на что рассчитываем в плей-офф.