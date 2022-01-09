Самолет и вертолет опасно сблизились при посадке в московском аэропорту
Самолет авиакомпании FlyDubai, летевший в Москву из Дубая, опасно сблизился с вертолетом при посадке в аэропорту Внуково. Об этом 9 января «Известиям» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 8 января.
Собеседник издания рассказал, что командир Boeing-737 доложил диспетчеру о срабатывании TCAS — системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе.
В районе, где воздушное судно заходило на посадку, на 600 м ниже оказался вертолет. Пилоты штатно совершили посадку. Никто не пострадал.
Накануне сообщалось, что направлявшийся из Москвы в Ташкент самолет авиакомпании Uzbekistan airways произвел экстренную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира.
В тот же день стало известно, что в китайском аэропорту Ханчжоу загорелся самолет российской авиакомпании «Авиастар-Ту». Предварительной причиной возгорания названо воспламенение кислородной станции в салоне экспедиторов.
3 января самолет авиакомпании «Россия», направлявшийся из Москвы в Хабаровск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.