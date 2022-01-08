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Самолет российской авиакомпании загорелся в аэропорту Китая

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В китайском аэропорту Ханчжоу загорелся самолет российской авиакомпании «Авиастар-Ту». Об этом 8 января сообщается на странице Aviaincident в Telegram.

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Уточняется, что в момент инцидента Ту-204 находился на земле. Возгорание возникло в грузовом отсеке.

Более подробная информация о произошедшем пока не представлена.

3 января сообщалось, что Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair, летевший из английского города Манчестер в португальскую Фару, совершил вынужденную посадку во французском городе Брест после сообщений о возможном пожаре на борту.

В тот же день самолет авиакомпании «Россия», направлявшийся из Москвы в Хабаровск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок. По данным «Известий», во время полета у Boeing-777 была зафиксирована неустойчивая работа обоих двигателей. Самолет развернулся в районе города Кирова и вернулся в аэропорт вылета, пострадавших нет.

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