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Самолет экстренно сел во Франции из-за сообщений о пожаре на борту

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Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair, летевший из английского города Манчестер в португальскую Фару совершил вынужденную посадку во французском городе Брест после сообщений о возможном пожаре на борту. Об этом в понедельник, 3 января, пишет газета The Sun.

Отмечается, что самолет должен был приземлиться в пункте следования в 21:30 (00:30 4 января мск), однако из-за паники среди пассажиров пришлось резко изменить маршрут.

Сообщения о пожаре на данный момент не подтвердились.

На взлетно-посадочной полосе в Бресте Boeing 737-8AS ожидали несколько пожарных машин. Пассажиров, в свою очередь, сопровождали до автобуса, следовавший в терминал, полицейские.

Кроме того, сообщается, что программное обеспечение для отслеживания полетов показало, что самолет совершил чрезвычайно быстрое снижение с 41 тыс. футов до 6 725 футов за семь минут.

Уточняется, что теперь пассажиры опасаются 48-часовой обязательной изоляции в связи с обострившейся ситуации с коронавирусом во Франции, где с 18 декабря ужесточен санитарный контроль для всех, кто въезжает на территорию республики из Великобритании.

Ранее в понедельник самолет авиакомпании «Россия», направлявшийся из Москвы в Хабаровск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.

По данным «Известий», во время полета у Boeing-777 была зафиксирована неустойчивая работа обоих двигателей. Самолет развернулся в районе города Кирова и вернулся в аэропорт вылета, пострадавших нет.

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