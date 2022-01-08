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Рейс из Москвы в Ташкент экстренно сел в Казани

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Направлявшийся из Москвы в Ташкент самолет авиакомпании Uzbekistan airways произвел экстренную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщил представитель авиаперевозчика.

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«Рейс Uzbekistan airways HY604 Москва – Ташкент сегодня произвел экстренную посадку в Казани. Причина — плохое самочувствие одного из пассажиров», — цитирует «РИА Новости» представителя авиакомпании.

Отмечается, что самолет приземлился в Казани в 10.30 мск, посадка прошла в штатном режиме, пассажира прямо с борта лайнера доставили в одну из клиник города. Собеседник агентства добавил, что в 14.57 борт благополучно вылетел в Ташкент.

Ранее, 5 января, в аэропорту Хабаровска экстренную посадку совершил самолет, летевший из Владивостока в Москву. Причиной тоже стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

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