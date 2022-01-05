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Летевший из Владивостока в Москву самолет совершил экстренную посадку

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В аэропорту Хабаровска экстренную посадку совершил самолет, летевший из Владивостока в Москву. Об этом 5 января сообщает Telegram-канал «Владивосток №1».

Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. О его состоянии информации нет.

Отмечается, что самолет вылетел из Владивостока почти с семичасовым опозданием.

Рейс продолжат после проведения необходимых мероприятий. Другие подробностей не приводятся.

Днем ранее, 4 января, Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair, летевший из английского города Манчестер в португальскую Фару, совершил вынужденную посадку во французском городе Брест после сообщений о возможном пожаре на борту. Опасение не подтвердились.

Кроме того, сообщается, что программное обеспечение для отслеживания полетов показало, что самолет совершил чрезвычайно быстрое снижение с 41 тыс. футов до 6725 футов за семь минут.

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