В России с начала года произошло более двух тысяч ДТП

С начала 2022 года в России возросло количество дорожно-транспортных происшествий в связи с ухудшением погодных условий. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщает пресс-служба МЧС России.

В этой связи ведомство призывает автомобилистов быть внимательнее и соблюдать безопасность движения на дорогах.

Только за январь в стране произошло около 2 тыс. аварий, в которых погибло более 230 человек.

При этом сотрудникам МЧС удалось спасти свыше 700 человек.

Отмечается, что в зимний период движение на дорогах часто сопровождается снегопадом и метелью. Также ухудшается сцепление шин с дорожным покрытием из-за наледи на дорогах, что может создать угрозу резких маневров и привести к аварии.

Как уточнили в ведомстве, территориальные органы МЧС России и МВД России совместно с органами местного самоуправления круглосуточно дежурят на опасных участках автодорог, а также оповещают водителей о неблагоприятных погодных условиях и обстановке на дорогах. Особое внимание уделяется участкам, где ограничено движение для пассажирского и большегрузного автотранспорта.

МЧС России напомнил автомобилистам о необходимости следить за исправностью автомобиля, соблюдать правила за рулем транспортного средства, не делать резких движений, выполнять все действия плавно, а также заблаговременно снижать скорость перед поворотами.

«На мокрой дороге и в гололед увеличивать дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам. Обязательно пользоваться ремнями безопасности. Не допускать ослепления других автомобилистов фарами. Не подавать резких звуковых и световых сигналов при появлении пешеходов на проезжей части, так как пешеход может сделать резкое движение и упасть на проезжей части», — добавили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что от правильности действий водителя зависит его жизнь, жизни других участников дорожного движения.

24 декабря столичное управление ГИБДД сообщило, что в Москве за 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 404 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 53 и пострадали 525 человек.

В ноябре в ГИБДД рассказали, что основными причинами дорожных аварий среди водителей-новичков являются неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Также к ошибкам начинающих водителей отнесли несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода и нарушение правил перестроения.