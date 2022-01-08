Путин посетил богослужение в Рождество один из-за ковидных ограничений

Президент России Владимир Путин в ночь с 6 на 7 января посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево один из-за необходимости соблюдать меры безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом 8 января сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия других прихожан] одна — эпидемиологические предосторожности», — сказал он журналистам радиостанции «Говорит Москва».

Российский лидер встретил Рождество в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Президент подчеркнул особый нравственный смысл этого христианского праздника, отметив, что он является одним из главных и любимых.

Путин традиционно в Рождество посещает храм за пределами столицы. В прошлом году глава государства был на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Тогда он подарил церкви икону Господь Вседержитель.

Кроме того, российский лидер трижды — в 2012, 2019 и 2020 годах — посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.