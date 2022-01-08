Стали известны имена погибших при пожаре в кузбасском пансионате

Раскрыты личности пожилых постояльцев кузбасского пансионата «Золотой век», которые погибли при пожаре в учреждении в ночь на 8 января.

Жертвами происшествия стали четыре человека: Валерий К. 1953 года рождения, Вячеслав С. 1957 года рождения, Дмитрий А. 1974 года рождения и Зоя М. 1934 года рождения.

Ранее сообщалось, что все погибшие были лежачими и дежурившие ночью две сиделки не смогли при пожаре вынести их из здания, в итоге те отравились продуктами горения. Всего в пансионате находились 46 постояльцев.

В распоряжении «Известий» также оказался ролик в места пожара. На публикуемых кадрах видно, как сотрудники МЧС под руку выводят некоторых постояльцев пансионата из частично выгоревшего здания. Остальные пожилые люди самостоятельно заходят в автобус, он доставит их в пункт временного размещения.

Судя по видео, некоторых пожилых людей плотно закутали в одеяла — в Кемеровской области столбики термометров опустились на 12 градусов ниже нуля.

Пожар в пансионате «Золотой век» в СНТ «Печатник» в Кузбассе произошел поздно вечером 7 января. Он начался из-за возгорания в бойлерной, которая находится напротив комнат, где размещались пожилые люди. При этом пожарная сигнализация при ЧП сработала штатно.

Загорелись личные вещи на площади 10 кв. м. Очаг возгорания быстро ликвидировали, а эвакуированных постояльцев после проветривания вернули в помещение.

По факту гибели людей прокуратура Кемеровской области начала проверку, а СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным из открытых источников, пансионат коммерческий и предназначен для круглосуточного пребывания пожилых людей.