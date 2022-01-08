Четыре человека погибли при пожаре в пансионате «Золотой век» в Кузбассе

Пожар произошел в пансионате для пожилых людей «Золотой век» в СНТ «Печатник» Кемеровской области, сообщили 8 января в МЧС.

Как уточнили ТАСС в спасательном ведомстве, жертвами возгорания стали четыре человека.

«Предварительно, погибли четыре человека», — сообщил источник агентства. При этом он допустил, что количество жертв может в дальнейшем увеличиться.

По его словам, медики осматривают эвакуированных постояльцев частного дома престарелых, среди них могут быть пострадавшие. Собеседник агентства пояснил: среди клиентов дома престарелых есть лежачие люди.

Он добавил, что при возгорании в пансионате автоматические системы пожаротушения сработали штатно.

Информационное сообщение о происшествии в «Золотом веке» поступило в спасательные службы в 23:02 мск.



Первое пожарно-спасательное подразделение по прибытии установило, что горели личные вещи на площади 10 кв. м. Были эвакуированы 48 человек.

В МЧС добавили, что к тушению пожара привлекались 48 человека, 14 единиц техники.

По данным из открытых источников, пансионат коммерческий и предназначен для круглосуточного пребывания пожилых людей.

Ранее в пятницу в городском округе Химки загорелся склад на улице Рабочей. Площадь пожара составила 2,7 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала.