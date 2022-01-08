Названа вероятная причина пожара в пансионате для пожилых в Кузбассе

Пожар в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области произошел из-за возгорания в бойлерной. Об этом в субботу, 8 января, сообщает источник «Известий».

Отмечается, что погибли четыре человека. Всего в пансионате находились 48 человек, из них 46 постояльцев и две сиделки. Все погибшие были лежачими, работницы заведения не смогли их вытащить наружу, в итоге те погибли от отравления продуктами горения.

По словам источника ТАСС, бойлерная находится напротив комнат, где размещались пожилые люди. В результате аварийного режима электрооборудования там произошло возгорание.

Уточняется, что пожарная сигнализация сработала штатно. Возгорание на данный момент ликвидировано, все эвакуированные после проветривания помещения вернулись в здание пансионата.

Ранее в субботу стало известно, что в пансионате для пожилых людей «Золотой век» в Кемеровской области произошел пожар. Информационное сообщение поступило в спасательные службы накануне в 23:02 мск.



Первое пожарно-спасательное подразделение по прибытии установило, что горели личные вещи на площади 10 кв. м. В МЧС добавили, что к тушению пожара привлекались 48 человека, 14 единиц техники.

По данным из открытых источников, пансионат коммерческий и предназначен для круглосуточного пребывания пожилых людей.