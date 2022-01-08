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Прокуратура Кузбасса начала проверку после гибели четверых при пожаре в пансионате

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Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту произошедшего в пансионате для пожилых людей «Золотой век» пожара, унесшего жизни четырех постояльцев. Об этом сообщили в субботу, 8 января, в ведомстве.

Отмечается, что на место происшествия выехал прокурор области.

«Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кемеровского района Константин Майер», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

7 января вечером произошло возгорание в пансионате «Золотой век» в СНТ «Печатник» в Кузбассе. Информационное о пожаре поступила в МЧС в 23:02 мск. Загорелись личные вещи на площади 10 кв. м.

Были эвакуированы 48 человек, из них 46 постояльцев и две сиделки. Пожар унес жизнь четырех лежачих постояльцев, дежурившие сиделки не смогли их вынести из здания, в итоге те отравились продуктами горения.

Позже Известия выяснили, что пожар в пансионате начался из-за возгорания в бойлерной, которая находится напротив комнат, где размещались пожилые люди. При этом пожарная сигнализация при ЧП сработала штатно.

Возгорание на данный момент ликвидировано, все эвакуированные после проветривания помещения вернулись в учреждение.

По данным из открытых источников, пансионат коммерческий и предназначен для круглосуточного пребывания пожилых людей.

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