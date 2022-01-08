Бывший агент невесты рэпера Face назвал хайпом отъезд пары из России

Факт отъезда рэпера Face (Ивана Дремина) из России не говорит о его преследовании властями, музыкант хотел создать инфоповод и привлечь внимание публики. Об этом в субботу, 8 января, заявил бывший менеджер блогера Марьяны Ро Данила Комков.

«Никто никогда Ваню Дремина не вынуждал ни к чему. Сейчас, ну, отменили пару концертов. А почему бы их не отменить, если Ваня Дремин в своих песнях склоняет население России к какой-то ерунде. Исходя из законов России, есть тысячи причин их отменить, почему бы их не отменить? Чтобы вызвать хайп и напомнить людям, что «я все еще существую», давайте уедем, а потом вернемся», — прокомментировал Комков «Известиям».

Он добавил, что творчество рэпера всегда носило аполитичный характер, хотя сам Дремин не осознает этого.

По его словам, Марьяна Ро как «преданная «супруга» всегда следовала настроениям Face и поехала с ним.

5 января тетя рэпера Кристина Недорезова сообщила в Facebook, что тот покинул Россию, хотя очень любит свою страну. По ее словам, артиста якобы вынудили покинуть родину. Позже она удалила пост.

25 ноября стало известно о том, что рэпер Моргенштерн отправился в Дубай вместе с супругой через Белоруссию. В тот же день его заметили в салоне поезда «Ласточка», следовавшего из Москвы в Минск.

Решение покинуть страну исполнитель принял после того, как его вновь обвинили в пропаганде наркотических веществ. В СК, где начали проверку роликов музыканта, посчитали, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение. Проверяется контент в TikTok рэпера, его видео на YouTube, а также клип исполнителя на песню Раblо.

Позже, в декабре, в Сеть слили новую песню Моргенштерна «Домой» об отъезде из России в Дубай, где рэпер объяснил свой отъезд тем, что на родине «стало холодно». Однако, по его словам, он всё же планирует вернуться в страну.