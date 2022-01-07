СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета в Башкирии

По факту жесткой посадки вертолета в Башкирии возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУ на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли два человека, еще один получил травмы и находится в состоянии средней степени тяжести.

О том, что вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии произошла жесткая посадка частного вертолета, стало известно в ночь на 7 января. На борту находились пилот и двое пассажиров.

Воздушное судно марки AS 350 с бортовым номером RA-07219 летело из Уфы в село Павловка. По предварительным данным, в полете произошел отказ техники. Также рассматриваются версии ошибки пилота и сложных метеоусловий.