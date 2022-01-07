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Социальную сеть Трампа TRUTH Social запустят 21 февраля

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Социальная сеть, разработанная по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа, будет запущена 21 февраля. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в магазине приложений AppStore.

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В этот день в США отмечается федеральный праздник — Президентский день.

В декабре стало известно, что соцсеть, которую создает Дональд Трамп, привлекла инвестиции на более чем миллиард долларов. В этой связи бывший президент США заявил, что теперь цензура и политическая дискриминация в стране должны закончиться, ведь миллиард долларов посылает важный сигнал большим технологиям.

21 октября Трамп сообщил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG). По его словам, миссия заключается в том, чтобы создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки.

При этом в начале месяца экс-президент США обратился в федеральный суд штата Флорида с просьбой принудить социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу, пока он судится за полное возвращение аккаунта.

7 июля 45-й президент США объявил о том, что подает судебный иск против технологических гигантов, в том числе глав и основателей компаний Facebook, Twitter и Google. Трамп утверждает, что подвергся цензуре со стороны этих компаний, которые заблокировали его аккаунты в социальных сетях. По его словам, помимо компенсации и восстановления аккаунтов он потребует в иске «привести технологических гигантов к ответственности».

Twitter заблокировал учетную запись Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками тогдашнего главы Белого дома «в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Тогда же страницы политика заблокировали соцсети Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch. Поводом для применения таких мер стали обращения Трампа к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США.

При этом платформа Facebook заявила о планах снять блокировку с аккаунта Трампа в январе 2023 года.

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