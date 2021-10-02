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Трамп обратился в суд для восстановления своего аккаунта в Twitter

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Экс-президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд штата Флорида с просьбой принудить социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу, пока он судится за полное возвращение аккаунта, сообщает агентство Bloomberg.

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«Бывший президент Дональд Трамп отправил запрос федеральному судье с просьбой обязать Twitter временно восстановить его аккаунт», — говорится в сообщении.

Запрос экс-президента о предварительном судебном запрете в отношении Twitter был подан в суд штата Флорида в пятницу вечером.

Отмечается, что в Twitter заявление Трампа комментировать не стали.

Дональд Трамп подчеркнул, что, когда он занимал пост президента, Twitter безосновательно подвергал его аккаунт цензуре, помечая его посты как «информацию, вводящую в заблуждение» либо же указывая, что они якобы нарушают правила компании.

Twitter заморозил учетную запись Трампа в январе 2021 года «в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Более того, ранее, в январе, Twitter, Facebook, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям бывшего президента на различные сроки. Предлогом для применения таких мер стали обращения Трампа к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США.

25 сентября экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заявил, что одержал победу на президентских выборах в 2020 году. Также он рассказал об условии, которое могло бы помешать ему снова баллотироваться на президентский пост — он назвал «звонок врача» причиной, способной пресечь его попытки вернуться в Белый дом. Экс-президент посетовал, что не может смотреть на происходящее в стране и то, что с ней делают, поэтому будет снова предпринимать попытки возглавить ее.

Так, 20 сентября его офис распространил предупреждение о том, что миграционный кризис вскоре может превратить Соединенные Штаты в страну третьего мира. Трамп заверяет, что такого в стране еще никогда не было: ужаснее того, сколько мигрантов уже «просочилось», только их число на подходе к США.

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