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Врачи назвали снижающий риск развития рака продукт

Daily Express: куркума борется с клетками рака и снижает риск онкологии
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Добавление в рацион куркумы поможет снизить риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли британские врачи из исследовательского фонда Cancer Research UK, сообщает газета Daily Express.

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Так, данный эффект обусловлен наличием в данной специи высокой концентрации антиоксидантов, а именно куркумина.

Специалисты изучили рацион жителей стран, в традиционной кухне которых характерно применение куркумы. Выяснилось, что в таких государствах более низкие показатели.

Кроме того, эффективность куркумы против заболеваемости онкологией была выявлена в ходе эксперимента с добровольцами с довольно редкой формой рака — аденоидной кистозной карциномой, которая обычно развивается в слюнных железах или других областях головы и шеи. Лечение таких пациентов дополнили куркумой. Так, через два месяца была зафиксирована стабилизация состояния, а спустя шесть месяцев — значительное уменьшение массы опухоли и ее объема на 80%.

Как отмечают врачи, куркума за счет высокого содержания антиоксидантов способствует снижению уровня холестерина, а также помогает снизить риски развития катаракты, глаукомы и дегенерации желтого пятна.

1 января сообщалось, что употребление темного шоколада поможет преодолеть генетическую предрасположенность к ранней смерти. Как выяснили ученые из Гарвардского университета, люди, употреблявшие этот продукт, жили на год дольше тех, кто его не ел. Из-за высокого содержания антиоксидантов и минералов темный шоколад улучшает кровяное давление и способен предотвратить развитие онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

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