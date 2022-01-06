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На Украине рассказали об «ударах под дых» от «Газпрома»

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Действия российского «Газпрома», среди которых отмена реверса газа из Венгрии и сокращение прокачки в Словакию, можно расценить как удары под дых Украине. Об этом в четверг, 6 января, заявил украинский экономист Алексей Кущ.

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«Газпром» нанес нашей политической элите несколько ударов под дых, сперва закрыв реверс из Венгрии (которую подсоединили через новый коннектор к «Турецкому потоку»). Затем — сократив прокачку газа по территории Украины в сторону Словакии», — написал он в своей колонке для издания «Главред».

По его словам, снабжение Украины газом находится под угрозой из-за действий российской компании, спровоцированных политикой европейских стран, однако элита страны предпочитает этого не замечать.

Кущ подчеркнул, что Украина не может обеспечить себя дешевым топливом, поскольку занимается виртуальным реверсом газа и отказывается закупать голубое топливо у России.

Во вторник, 4 января, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что днем ранее транзит природного газа из РФ сократился до 52,5 млн куб. м за сутки при забронированных суммах 109,6 млн куб. м днем.

«Газпром» не информирует о причинах сокращения транзита, добавил Макогон.

В понедельник бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что если компания не сможет обеспечить достаточный импорт топлива, то Киеву придется пойти на воровство российского газа из транзитной трубы.

Коболев рассказал, что если потребление газа на Украине достигнет показателей февраля 2020 года, то «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импорта.

Соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

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