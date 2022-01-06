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Киев намерен ускорить строительство Днестровской ГАЭС

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Украина намерена ускорить строительство Днестровской ГАЭС из-за дефицита электроэнергии. Об этом заявил гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

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Как сообщил глава гидрогенерирующей компании, в декабре прошлого года уже был получен сертификат для ввода в промышленную эксплуатацию гидроагрегата №4, а в начале февраля будет заложено строительство гидроагрегатов 5, 6 и 7. Все три агрегата будут строиться на протяжении шести с половиной лет, на них выделен $1 млрд.

Сирота считает, что для Украины весьма выгодна синхронизация с европейской энергосистемой. Он убежден, что это позволит избежать кризисных ситуаций.

Станция строится в Черновицкой области еще с 1983 года, за это время финансирование строительства многократно замораживалось.

Сейчас на Украине имеется дефицит электроэнергии примерно в 2,5 тыс. МВт.

Ранее, 16 декабря, стало известно, что украинским бытовым потребителям начали отключать электроэнергию.

8 ноября украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ сообщило, что с ноября текущего года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. В то же время заключение новых рамочных контрактов не планируется.

В начале месяца Белоруссия по договору об оказании аварийной помощи поставила на Украину 500 МВт электроэнергии. Данный случай не относится к долгосрочным коммерческим контрактам, а запрос к Белоруссии стал вынужденной мерой из-за дефицита резерва поддержки частоты. Украине не хватало своей мощности, так как ТЭС не успевали набрать ее из-за дефицита угля.

20 октября Национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, в котором указала на сложившуюся на рынках энергетических ресурсов в стране катастрофическую ситуацию. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и сложилась ситуация, при которой цена на газ для украинских предприятий в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.

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