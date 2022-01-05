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Чемезов назвал сроки начала серийного выпуска самолета МС-21

Чемезов: полностью российский МС-21 начнут серийно выпускать в 2024 году
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Серийное производство полностью российского среднемагистрального самолета МС-21 начнется в 2024 году. Об этом глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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Он уточнил, что в 2022 году выйдут первые серийные машины с американскими двигателями, но с российским крылом. И в то же время «Ростех» испытает самолеты с крылом и двигателем российского производства.

«И в 2024 году уже начнется серийное производство самолетов полностью российского производства и двигателей российского производства», — цитирует Чемезова сайт правительства России.

Как следует из плана корпорации, в 2023 году будут выпущены шесть самолетов, потом 12. Всего 32 самолета выпустят к 2025 году.

В конце декабря российский среднемагистральный самолет МС-21 получил базовый сертификат типа. В Минпроме уточнили, что базовый сертификат включает крыло из иностранных материалов и импортный двигатель.

27 декабря стало известно, что правительство России выделит дополнительно свыше 61 млрд рублей на проект МС-21. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Средства направят на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов.

МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Их выпустят в нескольких модификациях — от 150 до 211 мест. Первый полет такое воздушное судно совершило в мае 2017 года. В декабре 2020 года МС-21-310 первый раз взлетел с двигателями ПД-14.

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