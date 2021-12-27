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Мишустин рассказал о дополнительном финансировании проекта МС-21

Мишустин: правительство России выделит 61 млрд руб на проект МС-21
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Правительство России выделит дополнительно свыше 61 млрд рублей на проект среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Средства направят на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов.

Как уточнил Мишустин, выделенные средства станут частью так называемого опережающего финансирования.

«Для того чтобы уже в ближайшее время решить задачи, которые поставил перед нами президент. Обеспечить надежность и исправность выпускаемых самолетов и, конечно, поставку запасных частей, узлов и агрегатов. Всё это позволит наладить стабильную загрузку отечественных предприятий, сформировать собственный парк воздушных судов, необходимую инфраструктуру и откроет возможности и перспективы для отрасли, в том числе экспортные», — подчеркнул он в ходе совещания с вице-премьерами.

9 декабря премьер-министр рассказал, что правительство РФ в 2021 году выделит дополнительно 44,6 млрд рублей на разработку и производство авиадвигателя ПД-35. При этом, по его словам, власти РФ предусмотрели около 50 млрд рублей на мероприятия по выводу на рынок отечественной вспомогательной силовой установки. Вместе с тем, как заверил Мишутин, ПД-14, который будет устанавливаться на самолет МС-21, станет достойной заменой иностранному аналогу.

Ранее, 4 декабря, глава Минпромторга Денис Мантуров выразил надежду на то, что сертификация МС-21 будет завершена до конца текущего года.

МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Их выпустят в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. Первый полет такое воздушное судно совершило в мае 2017 года. В декабре 2020 года МС-21-310 первый раз взлетел с двигателями ПД-14.

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