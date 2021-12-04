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Минпромторг выразил надежду на окончание сертификации МС-21 в этом году

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Министерство промышленности и торговли РФ надеется, что сертификация самолета МС-21 будет завершена до конца текущего года. Об этом 4 декабря ТАСС сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

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«Мы делаем всё для того, чтобы постараться успеть в этом году», — сказал он.

20 июля президент России Владимир Путин заявил, что новейший российский самолет МС-21 вскоре выйдет на трассу.

Днем ранее сообщалось, что иностранные авиакомпании проявляют интерес к российскому среднемагистральному самолету МС-21.

МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Их выпустят в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. Первый полет такое воздушное судно совершило в мае 2017 года. В декабре 2020 года МС-21-310 первый раз взлетел с российскими двигателями ПД-14.

В мае 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что аналогов МС-21 у конкурентов России в ближайшее время не будет.

В авиакомпании «Россия» собираются начать эксплуатацию самолета МС-21 летом 2022 года, а Red Wings рассчитывает на поставку первых двух из 16 самолетов этой серии в 2023-м.

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