Грушко назвал способ обеспечения безопасности РФ при нерезультативном диалоге с НАТО

У РФ есть широкий выбор военно-технических инструментов для обеспечения безопасности, если диалог о нерасширении НАТО не даст результата. Об этом в среду, 5 января, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко «РИА Новости».

По его словам, пока рано говорить о том, может ли после встречи Совета Россия–НАТО быть достигнут значительный прогресс по вопросу о гарантиях безопасности.

«Нужно сначала заседание провести, а после этого принять решение, в каком направлении двигаться дальше. Если говорить о принципиальном выборе, то ситуация более или менее понятна. Речь идет о том, что либо мы идем по пути устранения законных озабоченностей России, связанных с военной деятельностью альянса, его расширением, либо нам придется выбирать другие способы обеспечения нашей национальной безопасности», — пояснил Грушко.

Он пояснил, что выбор военно-технических инструментов для обеспечения безопасности у РФ широкий.

Днем ранее в НАТО подтвердили проведение заседания Совета Россия–НАТО 12 января. В альянсе подчеркнули, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности и отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

28 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что результативность встречи Совета Россия–НАТО зависит о того, будут ли все члены альянса и Москва разговаривать на равных условиях.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянсу предлагается отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

16 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи, направленные на предотвращение дальнейшего нагнетания обстановки.