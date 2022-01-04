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Москвичей предупредили о приближении циклона «Аннет»

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Циклон «Аннет» пройдет в среду через Центральную Россию и принесет в Москву метель и снегопад. Об этом во вторник, 4 января, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«В Москве небольшие осадки начнут сыпать в темное время суток и продолжатся утром, ночная температура составит от минус семи до десяти градусов. С 09:00 до 11:00 часов снег станет постепенно усиливаться, видимость ухудшится до 1000 —1500 метров», — написал он на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что с полудня до 15 часов снегопад «будет валить с максимальной интенсивностью». При порывах ветра до 13–18 м/с начнется метель, видимость сократится до 500–1000 м. Именно в это время ожидается наибольшая вероятность сбоев в наземном и авиационном сообщениях.

«Плотный снег, немного ослабевая, будет идти до 18 часов, видимость улучшится до 1500–2000 м, после чего ненастье примет незначительный и очаговый характер», — отметил синоптик.

Тишковец также рассказал, что общее количество осадков за предстоящий световой день составит около 8 мм, что соответствует 20% всей январской нормы, а высота снежного покрова в столице увеличится с 26 до 30 см.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал снегопады в центральных регионах России с 4 января. По его словам, на юге европейской части РФ температура воздуха будет выше нормы в ближайшие пять дней, при этом в ряде регионов погода заметно ухудшится.

Днем ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 5 января в Москве ожидается резкое потепление.

По его словам, мокрый снег, метель и гололедица, которые ожидаются в столице, начнут отступать 6 января, а уже 7 и 8 января в Москву придет похолодание по –15 градусов.

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