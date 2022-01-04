Вильфанд спрогнозировал снегопады в центральных регионах России

Жителей европейской части России ожидают сильный снегопад и ветер со вторника, 4 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на юге европейской части РФ температура воздуха будет выше нормы в ближайшие пять дней, при этом в ряде регионов погода заметно ухудшится.

«Во вторник на всем Северном Кавказе, в Краснодарском крае, Крыму будет заметная непогода. В Крыму будет дождь, ветер до 20 м/с. В Ростовской области, Краснодарском крае, Волгоградской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. На Черноморском побережье ветер будет до 25 м/с 4 января», — цитирует Вильфанда ТАСС.

По его словам, непогода в Краснодарском крае будет сопровождаться грозой, что является необычной ситуацией в целом для региона.

Синоптик уточнил, что до столичного региона неблагоприятные погодные условия дойдут 5 января.

«Во вторник во всем Центральном Черноземье, Тамбовской, Воронежской, Липецкой областях будет сильный снег и метель. А 5 января эти удовольствия дойдут до Тверской, Московской, Ивановской областей», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Днем ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 5 января в Москве ожидается резкое потепление.

По его словам, мокрый снег, метель и гололедица, которые ожидаются в столице, начнут отступать 6 января, а уже 7 и 8 января в Москву придет похолодание по -15 градусов.