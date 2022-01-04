Прямой эфир
Мир
Присяжные признали основательницу Theranos виновной в обмане инвесторов
Общество
Россиянам упростили порядок отмены доверенностей
Общество
Вильфанд спрогнозировал снегопады в центральных регионах России
Наука
В России представят единую вакцину от гриппа и COVID-19 в 2022 году
Общество
В РФ сократилось число преступлений из-за фиктивных регистраций мигрантов
Мир
Новым генсеком ОПЕК избрали представителя Кувейта Хайсама аль-Гайса
Мир
В США допустили утверждение новых санкций против «Северного потока – 2»
Наука
Новый штамм коронавируса обнаружен на юге Франции
Наука
Термоядерный реактор в Китае разогрелся в пять раз сильнее Солнца
Мир
Суд Канады постановил выплатить семьям жертв сбитого в Иране самолета $107 млн
Сюжет:

Вильфанд спрогнозировал снегопады в центральных регионах России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей европейской части России ожидают сильный снегопад и ветер со вторника, 4 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

По его словам, на юге европейской части РФ температура воздуха будет выше нормы в ближайшие пять дней, при этом в ряде регионов погода заметно ухудшится.

«Во вторник на всем Северном Кавказе, в Краснодарском крае, Крыму будет заметная непогода. В Крыму будет дождь, ветер до 20 м/с. В Ростовской области, Краснодарском крае, Волгоградской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. На Черноморском побережье ветер будет до 25 м/с 4 января», — цитирует Вильфанда ТАСС.

По его словам, непогода в Краснодарском крае будет сопровождаться грозой, что является необычной ситуацией в целом для региона.

Синоптик уточнил, что до столичного региона неблагоприятные погодные условия дойдут 5 января.

«Во вторник во всем Центральном Черноземье, Тамбовской, Воронежской, Липецкой областях будет сильный снег и метель. А 5 января эти удовольствия дойдут до Тверской, Московской, Ивановской областей», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Днем ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 5 января в Москве ожидается резкое потепление.

По его словам, мокрый снег, метель и гололедица, которые ожидаются в столице, начнут отступать 6 января, а уже 7 и 8 января в Москву придет похолодание по -15 градусов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021