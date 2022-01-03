Москвичей предупредили о резком потеплении

5 января в Москве ожидается резкое потепление. Об этом в понедельник, 3 января, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, говоря о погоде в праздники.

«После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января у нас «взрывное» потепление от ночных –11...–13 °С до 0 °С днем», — заявил синоптик RT.

Шувалов предупредил, что в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег, метель и гололедица. Однако уже с 6 января интенсивность неблагоприятных явлений начнет снижаться.

«7 и 8 января — похолодание, до –10...–15 °С», — заключил Шувалов.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что Москву с 4 января накроют сильные морозы.

По его словам, местами в регионе будет наблюдаться температура –20 градусов, и в дневное время отметка термометров покажет в районе –5...–10. Тишковец также отметил: в связи с активным атлантическим циклоном с запада в совокупности с обильными и влажными снегопадами столичный регион накроет штормовое ненастье.