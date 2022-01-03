Прямой эфир
Политика
Путин дал ряд поручений по организации работы шахт в России
Мир
В ЕС выразили желание поучаствовать в переговорах России и США
Мир
Путин и Рахмон провели телефонные переговоры
Экономика
В МИД России напомнили об альтернативах прокачке газа через Украину
Общество
В России за сутки выявили 16 343 новых случая COVID-19
Мир
Опубликовано совместное заявление лидеров пяти ядерных держав
Спорт
Россиянка Непряева выиграла масс-старт на «Тур де Ски»
Мир
Киев прекратил подачу воды в ЛНР из-за аварии на станции
Общество
Москвичей предупредили о резком потеплении
Мир
В МИДе указали на роль России в подготовке заявления ядерных держав
Сюжет:

Москвичей предупредили о резком потеплении

Синоптик Шувалов: 5 января в Москве ожидается резкое потепление
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

5 января в Москве ожидается резкое потепление. Об этом в понедельник, 3 января, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, говоря о погоде в праздники.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января у нас «взрывное» потепление от ночных –11...–13 °С до 0 °С днем», — заявил синоптик RT.

Шувалов предупредил, что в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег, метель и гололедица. Однако уже с 6 января интенсивность неблагоприятных явлений начнет снижаться.

«7 и 8 января — похолодание, до –10...–15 °С», — заключил Шувалов.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что Москву с 4 января накроют сильные морозы.

По его словам, местами в регионе будет наблюдаться температура –20 градусов, и в дневное время отметка термометров покажет в районе –5...–10. Тишковец также отметил: в связи с активным атлантическим циклоном с запада в совокупности с обильными и влажными снегопадами столичный регион накроет штормовое ненастье.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021