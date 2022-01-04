Сомнолог рассказала о способах не сбить режим сна за каникулы

В новогодние праздники не рекомендуется пытаться отоспаться за весь год, из-за этого режим сна будет сложнее восстановить. Об этом во вторник, 4 января, заявила врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

«Не рекомендуется сильно-сильно отсыпаться, до предела. Лучше все-таки пусть график сбивается, пусть человек ложится позже и позже встает в первые январские дни. Но чтобы длительность сна при этом оставалась средней, одинаковой. Это 7−8 часов для большинства людей», — рассказала она изданию «Ридус».

Также специалист порекомендовала возвращаться к режиму сна за пять дней до выхода на работу, чтобы у организма было время перестроиться. Так, после 5 января необходимо на час смещать засыпание и пробуждение на более раннее время. Кроме того, необходимо исключить факторы, мешающий засыпанию: во второй половине дня стоит отказаться от чая, кофе, сладких газированных напитков и шоколада.

Черкасова отметила, что гирлянды не влияют на качество сна, поскольку они являются лишь оптическими раздражителями.

«Они могут несколько задерживать погружение в сон. Но сам световой спектр, как правило, теплый желтый, который не подавляет мелатонин. То есть здесь гормон сна в безопасности», — пояснила врач.

Кроме того, эксперт посоветовала чаще бывать на улице — гулять, кататься на лыжах или коньках, потому что свежий воздух, воздействие естественного света и физическая активность препятствуют смещению ритма и помогают его восстановить.

1 января главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн дал советы по восстановлению здоровья после новогоднего застолья. По его словам, улучшить настроение после праздничного застолья помогут кефир и несладкий некрепкий чай.

31 декабря кандидат медицинских наук, сомнолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин заявил, что после новогодних праздников легко адаптироваться к рабочему режиму позволит сокращение времени утреннего сна уже со 2 января. Он пояснил, что у большинства людей оптимальный период для сна начинается с 22:00–23:00, а заканчивается около 07:00.